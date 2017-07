CAI Schwaiganger: Marissa Schuiling tweede, drie nieuwe Duitse kampioenen

Alleen in de jaren van het wk ponymennen vinden die Duitse kampioenschappen voor alle ponymenners op dezelfde locatie plaats. Men had hiervoor dit jaar de staatsstoeterij Schwaiganger in Zuid-Beieren uitgekozen. Deze wedstrijd is tevens het derde obervatiemoment in aanloop naar het wk dat van 15 t/m 20 augustus in Minden plaatsvindt.

Chefcoach Karl-Heinz Geiger was met het verloop van de wedstrijd zeer tevreden: „De organisatie, planning en tijdindeling waren super. Het weer was veelal goed en de accomodatie was een droom.“ Hij roemde het hoge niveau van zijn beschermelingen, maar ook dat van de internationale concurrentie die naar Schwaiganger was gekomen.

Katja Helpertz (Archief)

Enkelspannen: Rebecca Nick wint voor Marissa Schuiling

Na de marathon stond Marissa Schuiling nog op de derde plaats. Zij reed een perfecte vaardigheidsproef, waarin zij foutloos binnen de tijd over de finishlijn kwam. Dr. Hartmut Kaufmann had op de ruime piste een parcours uitgezet dat niet bovenmatig technisch was, maar waar enorm op tempo moest worden gereden, Als een van de weinigen wist Marissa het tempo zo te doseren dat ze snel genoeg was, zonder dat haar rijtuig daardoor echter ongecontroleerd begon te schuiven. Door deze vaardigheid schoof ze op naar de zilveren plek, omdat de Duitse Marlena Brenner, winnares van de dressuur en na de Marathon nog steeds op kop, te veel op safe reed. Ze liet weliswaar alle ballen liggen, maar viel met bijna zes tijdsfouten terug naar de vierde plaats in het internationale programma en verspeelde tegelijkertijd het goud in het Duits kampioenschap aan Katja Helpertz, die met slechts ruim één strafpunt voor tijd haar eerste kampioenstitel binnenhaalde. Winnares werd enigszins verrassend Rebecca Nick uit Oostenrijk, die liet zien dat zij ook in de kegels goed met druk kan omgaan.

Jan-Felix Pfeffer (Archieffoto)

Tweespannen; spannende beslissing in de vaardigheid

Na de dressuur ging de Noord-Duitser Jan-Felix Pfeffer uit Schleswig-Holstein aan de leiding, die hij vervolgens zaterdag na de marathon moest afstaan aan Christof Weihe, die een klasse apart bleek. Pfeffer viel terug op de tweede plek, maar door een goede vaardigheid en het feit dat Weihe met beide door hem uitgebrachte spannen zowel fouten in het parcours als veel tijdsfouten liet noteren, sloot hij de internationale wedstrijd en het Duits kampioenschap als winnaar af, gevolgd door voormalig wereldkampioen Dieter Baackmann en Max Berlage. Dirk Neerincx maakte in de vaardigheid ook nog enkele plaatsen goed door foutloos binnen de toegestane tijd te finishen.

Steffen Brauchle (Archieffoto)

Vierspannen: zevende gouden medaille voor Steffen Brauchle

Steffen Brauchle zette de wedstrijd vanaf het begin naar zijn Hand. In de dressuur kwam hij samen met de dit jaar bijzonder goed presterende Dieter Höfs op hetzelfde aantal strafpunten uit. In de Marathon nam hij vervolgens afstand en gaf in de vaardigheid geen duimbreed meer toe. Dieter Höfs greep het zilver, voor Michael Bügener, die profiteerde van de misstap die Sven Kneifel in de kegels maakte. De titelverdedigster Jaqueline Walter had duidelijk haar wedstrijd niet. Uiteindelijk werd ze achtste in totaalklassement

Klik hier voor de uitslagen