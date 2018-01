Spannende minimarathon in het Zeeuwse Nieuw en Sint Joosland

Na overwinningen in Nijkerk, Scherpenzeel en Zwartewaal voegde Pieter Karelse in de rubriek enkelspan paarden zijn vierde overwinning op rij toe. Hij reed zo scherp met zijn paard Woppy dat de koets op twee wielen door de bocht ging en schakelde daarmee de Belgische concurrentie (zowel Eddy van Hecke als zijn zoon Stijn) uit, in een wel heel snelle foutloze ronde van 81.86 seconden.

Het mooi aangeklede parcours kende genoeg uitdagingen, met onder andere een houten ophaalbrug en een basisparcours waarbij makkelijk ballen konden worden geraakt.

“Het moet niet zo zijn dat de menner met het paard dat het snelst kan lopen perse wint, maar er moeten ook eisen worden gesteld aan de vaardigheid van de menner”, aldus parcoursbouwer Christiaan Provoost.

Internationaal menster Heidi te Poele liet in de rubriek tweespan pony’s zien goed in vorm te zijn met de pony’s Twarres en Kelvin. Hierbij wist zij Henk Kievit voor te blijven in een tijd van 92.74.

Bij de pony’s werd het met een zeer sterk deelnemersveld een zinderende finale. Maaike Hannewijk pakte met de dappere Welsh Robin voor de wagen het oranje lint in 82.08 seconden. Daarbij bleef zij Linda Kodde met amper één seconde voor. Als derde eindigde de pas dertienjarige Renate Provoost. Een prachtige prestatie voor een jeugdlid tussen de volwassenen.

De stichting Nationale Menwedstrijd Zeeland, die elke winter twee minimarathonwedstrijden organiseert, kan tevreden terugkijken op een geslaagde dag mensport met veel deelnemers en ook veel publieke belangstelling.

Pieter Karelse