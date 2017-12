Stockholm: Exell pakt tweede overwinning op rij

Boyd Exell

Zowel Exell and Persson wisten in de eerste omloop de lei schoon te houden in het parcours van de Zweed Dan Henriksson, die de nieuwe ‘speed box’ in zijn ontwerp had opgenomen. Deze nieuwe hindernis leverde geen problemen op voor de ervaren menners. In de Winning Round begonnen de deelnemers weer op nul en zowel Persson als Simonet lieten 15 strafseconden noteren. Laatste starter Boyd Exell tikte één balletje van de kegels, maar dit bracht zijn overwinning niet in gevaar.

De Duitser Georg von Stein eindigde op de vierde plaats, voor de Amerikaan Chester Weber en de Belg Glenn Geerts.

De eerstvolgende Wereldbekerwedstrijd vindt plaats in het Zwitserse Genève op 9 en 10 december.

Klik hier voor de uitslagen.

Klik hier voor het fotoalbum.