De Strijd der Districten komt er aan!

District Oost won alle voorgaande edities van de Districtscup en is dit jaar wederom kanshebber. Tijdens Indoor Nijkerk werden de startbewijzen voor Oost vergeven. Eind december viel de beslissing in District Noord. Begin januari werd de selectie van Zuid bekend tijdens het Districtskampioenschap in Panningen. De afvaardiging van West werd bekend na Indoor Houten eind januari.

Er is dit jaar geen vierspanrubriek, de tandemrubriek daarentegen telt vijf deelnemers.

De deelnemers ontvangen een herinneringslint en een ereprijs, beschikbaar gesteld door Dominick en De Menner.

De entree in Ermelo voor de Strijd der Districten is gratis en evenals voorgaande jaren roept de organisatie de supporters op hun District aan te moedigen in hun eigen kleur bovenkleding: Noord = oranje, Oost = rood, Zuid = wit, West = blauw!

Meer informatie: www.hoefnet.nl/strijdderdistricten