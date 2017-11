Stuttgart: Boyd Exell troeft concurrentie af

IJsbrand Chardon

Chardon maakte vanavond voor het eerst gebruik van twee nieuwe voorpaarden, Baturra en Pandur. De 10-jarige Baturra kocht Chardon van József Dobrovitz nadat hij de Lusitano merrie in actie had gezien op indoor Wierden. Pandur is een van de paarden van Bram Chardon en had ook niet eerder indoor gelopen: “Ik moest ze nu wel proberen,” vertelt Ijsbrand. “Gedurende het seizoen wordt het steeds moeilijker om paarden te wisselen. Mijn doel was om Baturra de kans te geven bij de basis te komen en dat is aardig gelukt!” In de eerste omloop finishte Chardon iets meer dan een seconde achter Exell, in de tweede omloop was hij 0,32 seconde sneller dan de Australiër. In de openingsronde tikte de Europees kampioen nog drie balletjes van de kegels en kreeg hij 10 extra strafpunten voor het afrijden van een balletje van poort 8 vóór poort 3, maar in de tweede omloop wist hij dit razendsnelle vierspan foutloos door het parcours van de Duitse Level 4 parcoursbouwer Dr. Wolfgang Asendorf te loodsen.

Nieuw in het parcours was de waterdoorgang in de hoek van de piste, wat spectaculaire beelden opleverde. Boyd Exell verbeterde zijn tijd in de tweede manche over hetzelfde parcours met maar liefst 6,48 seconden waardoor hij morgen als laatste van start gaat. Boyd maakte voor het eerst gebruik van de 17-jarige KWPN-er Twilight, die eerder door Mark Weusthof en Jacob Jan Kramer in de wedstrijdsport werd uitgebracht.

Chester Weber reed het span eveneens van Dobrovitz aangekochte Lipizzanerpaarden op hoog tempo door het parcours, maar moest een aantal balletjes incasseren en werd derde.

Georg von Stein maakte zijn tegenvallende prestatie in de eerste omloop goed door in de tweede manche het tempo op te voeren en met slechts een afgeworpen balletje op de vierde plaats te finishen.

Edouard Simonet stuurde zijn vierspan met twee Arabo Friezen en twee KWPN_ers waaronder opnieuw een voormalig paard van Weusthof en Kramer, de 15-jarige Vadirmo, naar de vijfde plaats. Benjamin Aillaud moest vandaag genoegen nemen met de zesde plaats. De Fransman, die gisteren op stal zijn enkel lelijk blesseerde, reed met het span Arabo Friezen van de Nederlandse eigenaar Eric Bouwman.

