Nederlandse juryleden maken promotie

In totaal 40 FEI juryleden, parcoursbouwers en technisch afgevaardigden uit zeven landen, inclusief de Verenigde Staten, namen deel aan de cursus op de terreinen van The Unicorn Trust in Stow on the Wold voor de jaarlijkse FEI cursus, georganiseerd door Sydney Smith.

De juryleden werden bijgeschoold door de Spanjaard Joaquin Medina, de Amerikaan Richard Nicoll was de cursusleider voor de parcoursbouwers en Philip Bateman spijkerde de technisch afgevaardigden bij.

De cursus ging vrijdagmiddag van start met een gezamenlijke FEI introductie, gevolgd door een discussie over de reglementswijzigingen voor 2017.

Op zaterdagavond werden de aanwezigen getrakteerd op een heerlijk driegangen-diner en gedurende het weekend speelde het sociale-en netwerk aspect een belangrijke rol.