Succesvol huwelijk Paard&Koets en Horse Driving Kronenberg

In het veelzijdige programma wisselden educatie en spektakel elkaar af. Op vier verschillende locaties verzorgden (inter-)nationale toptrainers uit de mensport clinics en demonstraties; druk bezocht waren de onderdelen van de Duitse bondscoach Karl Heinz Geiger, men-instructrice Leonne van Gestel en de Belgische vierspanmenner Jan Vanden Berghe.

Op zaterdagavond kreeg Cindy Timmer uit handen van organisator Gijs Bartels de Mennifique Wisseltrofee uitgereikt. De trofee is in het leven geroepen om vrijwilligers uit de mensport in het zonnetje te zetten.

Door de combinatie Paard&Koets, Horse Driving Kronenberg én het prachtige weer was er heel veel publiek. Rijen dik stond het publiek bij de vaardigheidspiste en de marathonhindernissen waar de para-equestrians, de enkel- twee- en vierspancombinaties de strijd met elkaar aangingen.

Voor het eerst vond ook het Nederlands Kampioenschap Hoefsmeden plaats tijdens Paard&Koets. Op vrijdag mochten 22 eerste-, tweede- en derdejaars leerlingen hun vakmanschap tonen. In de zinderende hitte smeedden zij van een stuk ijzer een deugdelijk hoefijzer. Op zaterdag en zondag was het de beurt aan de professionals.

Op zaterdagochtend streden jeugdmenners met elkaar in een minimarathon. Op zondagochtend namen acht stamboeken het tegen elkaar op in de ‘Strijd der Rassen’.



In 2019 vindt de 37e editie van Paard&Koets wederom in combinatie met Horse Driving Kronenberg plaats op 20, 21 en 22 april.

Clinic van Riny Rutjens en springruiter Albert Voorn