Succesvolle 10e editie Indoor Marathon Houten

Ton Vreugdenhil

Bij de enkelspan pony’s ging de winst naar Chantalle Boogaarts. Bij de tandems was Gerben van de Berkt met zijn snelle en foutloze ronde in het selectieve parcours van Hans Zumbrink en Berry van den Bosch de winnaar.

Tweespanrijders Jonas Corten en Ton Vreugdenhil maakten het extra spannende door exact dezelfde score te laten noteren. Corten was weliswaar vijf seconden sneller, maar een balletje maakte dat het scorebord voor beide mannen op 146,90 seconden kwam te staan. Laatste starter Marcel Marijnissen vloog vervolgens nog sneller door het parcours pakte hiermee de eindoverwinning.

Bij de vierspan paarden lagen de tijden van Frank Bos en Bruno Taverniers dicht bij elkaar, waarbij Taverniers uiteindelijk aan het langste eind trok.

Bij de enkelspan paarden werd de snelste tijd neergezet door Bernie Damen, waarmee hij Milou Huisman en Pieter Karelse voor wist te blijven.

Eline Geurs was met haar tweespan pony’s de beste deelnemer in haar rubriek en won, voor Arien Kleijer en Frans Marijnissen, die weliswaar de snelste tijd neer neerzette, maar drie balletjes weerhielden hem van de overwinning. Tijdens de verloting onder de deelnemers won Ariena Kleijer bovendien de tegoedbon voor een nieuw enkelspantuig.

De vierspan pony’s zorgden voor een prachtig slotstuk van de wedstrijd. Onder luid gejuich van de vele toeschouwers zag eerste starter Roy van der Velden hoe zijn naam bovenaan op het scorebord bleef staan. Zijn omloop was niet de snelste, maar met slechts één afgeworpen bal was hij de beste en mocht hij de eerste prijs in ontvangst nemen.

Klik hier voor de uitslagen.

Klik hier voor het fotoalbum.

Gerben van de Berkt