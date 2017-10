Succesvolle eerste Ronde Tafel Mennen in België

Maar liefst 60 mensen woonden deze bijeenkomst bij. De aanwezigen werden verdeeld in verschillende doelgroepen zoals officials, organisatoren, menners en rekenkamer. Elke doelgroep kreeg verschillende vragen om te debatteren, zo werd er gedebatteerd over de werking van VLP, wedstrijdorganisatie, veiligheid, financiële aspecten en opleidingen.

Een moderator verzorgde de begeleiding van de vragen en de opmerkingen werden nauwkeurig vastgelegd in een verslag.

Tijdens deze avond zijn tal van interessante zaken naar boven gekomen, waarmee de mencommissie en de VLP zeker aan de slag kunnen. Er wordt naar aanleiding van deze nuttige avond een actieplan opgemaakt om stap voor stap de verschillende werkpunten te verbeteren.