SWM Bennekom op 9 en 10 mei (Hemelvaartsdag)

Het programma van het concours is gevarieerd: gedurende deze twee dagen wordt er een samengestelde menwedstrijd georganiseerd en op Hemelvaartsdag worden er in de hoofdring (met tribune), spring- en aangespannen rubrieken verreden.

’s Ochtends is er een Ride & Run op het terrein en door de bossen.

Concours Hippique Bennekom is een dagje uit met het hele gezin. Naast prachtige paardensport is het tijdens het concours genieten van gezelligheid, zakelijk netwerken, shows, catering en activiteiten met en voor kinderen. Met de Jan Plezier een tochtje door de bossen en er is een kinderdorp met onder andere gratis ponyrijden of een puzzeltocht.

