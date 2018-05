SWM én Dressuur & Vaardigheid in Varsseveld

Op de prachtige locatie tegenover De Radstake in Heelweg / Varsseveld worden op zaterdag 7 juli de dressuur- en vaardigheidsproeven gereden als onderdeel van de SWM. Op zondag 8 juli wordt de marathon verreden.

Dit jaar is het ook mogelijk om in te schrijven voor een, los van de SWM staande, dressuur / vaardigheid – wedstrijd! Deze aparte wedstrijd wordt op zaterdag verreden.

Inschrijven is mogelijk via Mijn KNHS.

Klik hier voor meer informatie