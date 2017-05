SWM Gaasterland heeft nog startplaatsen vrij

Op zaterdag worden de dressuur en de vaardigheid verreden. De dressuur vindt plaats op mooie vlakke grasbanen en de vaardigheid op een all-weather bodem van 80 x 80 meter.

De marathon wordt op zondag verreden. De nieuwe en / of vernieuwde marathonhindernissen liggen op het terrein van de manege en kunnen allemaal gezien worden vanaf het terras van de manege. De parcoursbouwer is Govert de Koning.

Het A-traject is een prachtige route van 6,5 kilometer door de Gaasterlandse bossen.

Het inschrijfgeld bedraagt € 45,- per aanspanning

Op de manege zijn boxen beschikbaar, kosten € 20,- per box per nacht

Het campinggeld bedraagt € 10,- per deelnemer per nacht

Het is ook mogelijk alleen de marathon te rijden, óf alleen de dressuur en vaardigheid! Kosten: € 20,-

Er zijn nog startplaatsen vrij!

