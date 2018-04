SWM Heukelom verwacht mooi weer en veel publiek

De weersvoorspellingen zijn geweldig en mede hierom verwacht de organisatie een hoog bezoekersaantal en goedgezinde deelnemers.

Op vrijdag is de aankomst van de meeste deelnemers en vanaf 14.00 uur kan er verkend worden. Vanaf dat moment is ook het secretariaat geopend voor aanmelding. Om 18.00 uur is er voor alle deelnemers een briefing in de tent.

Op zaterdag wordt om 8.30 uur gestart met de dressuur voor de rubrieken tweespan pony’s en enkelspan paard in de klasse M en de enkelspan pony’s klasse L. Om 9.30 uur start de vaardigheid, met twee aparte parcoursen, één voor de L – rubrieken en één voor de M – en Z – rubrieken.

Het marathontraject kan de hele dag verkend worden en om 19.00 uur is hiervoor nog een aanvullende briefing. Daarna volgt de prijsuitreiking van de dressuur en vaardigheid en worden de tussenstanden bekend gemaakt.

De eerste deelnemer op zondag start om 8.30 uur in het A-traject van de marathon, om rond 9.30 uur het B-traject te vervolgen. De prijsuitreiking vindt een uur na de finish van de laatste deelnemer plaats.

Klik hier voor meer informatie

Margreet Groenenboom