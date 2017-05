SWM Impuls en L in de Haaksbergse zon

Alle rijders wisten hun combinaties veilig door de vier hindernissen te loodsen. Niels Oonk deed dat het snelste met zijn twee schimmels. Dat leverde hem een eerste plaats op in het eindklassement van 2-span pony. De winnares van 1-span Pony L was Cindy Benschop. Sabrina Melotti won de klasse L 1-span paard. Albert Hooijer was de enige in zijn rubriek 2-span paard en werd vanzelfsprekend winnaar. De impuls werd gewonnen door Alfie Schmale.

Cindy Benschop