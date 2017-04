SWM Lonneker geannuleerd

De volle wedstrijdkalender van het grote District Oost heeft er toe geleid dat er in het eerste weekend van juli overlapping is met andere wedstrijden en dat de wedstrijden te dicht op elkaar gepland zijn. Om die reden heeft de vereniging besloten dat er de komende jaren geen outdoorwedstrijden meer georganiseerd worden in Lonneker.

De indoormarathon op Tweede Kerstdag blijft wel op de kalender staan en in het eerste weekend van oktober wordt een in/outdoor wedstrijd georganiseerd op de terreinen van Het Twentsche Veld.