SWM Oirschot uitgebreid met de vierspannen paarden

De organisatie van deze wedstrijd is in handen van een nieuwe stichting SPAN, bestaande uit ervaren personen: de familie Brans, Hein Verhofstad, Corin Sweegers, Theo Sweegers, Hans van de Heuvel en parcoursbouwer Daan Verhofstad.

De wedstrijd is uitgeschreven voor de rubrieken vierspan pony klasse M en Z, vierspan paarden klasse M en Z, enkelspan paard klasse Z en tweespan paard klasse Z. De hindernissen worden momenteel vernieuwd waarbij de parcoursbouwer ontworpen heeft voor deze wedstrijdrubrieken.

Inschrijven is mogelijk via MijnKnhs.

Op zaterdag wordt de dressuur verreden, de marathon op zondag en de afsluitende vaardigheid met barrage op maandag, waarna de prijsuitreiking plaats vindt.

Klik hier voor meer informatie