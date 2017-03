SWM Vlietland geannuleerd

De aftakking c.q. aansluiting van de verbindingsweg van Katwijk met de snelweg A4, is een werk dat op 1 maart is gestart en een aantal jaren gaat duren. Omdat er veel parkeerplaatsen en gedeeltes van de trajecten verloren zijn gegaan, is de veiligheid tijdens de marathon op zondag in het geding en heeft de organisatie besloten de menwedstrijd geen doorgang te laten vinden.

Voor de ruiters blijft het evenement vrijwel ongewijzigd, omdat zij hoofdzakelijk van het middenterrein gebruik maken.