’t Peerdewinkeltje, aanwezig op het CAI Beekbergen

’t Peerdewinkeltje, met passie voor de mensport sinds 1979, heeft budget-bitten vanaf 25 euro, maar ook Europese kwaliteits-bitten, die met verschillende mondstukken en scharen gemaakt kunnen worden in de maten acht tot twintig centimeter.

In Beekbergen toont de uitvinder van Letty´s Design menhandschoenen twaalf verschillende modellen in alle maten en verschillende prijsklassen.

Het label Letty’s Design staat voor innovatieve kwaliteitsproducten. ´t Peerdewinkeltje van Letty Donselaar is producent en importeur van de Kieffer tuigen in zowel leer als kunststof en levert de beste kwaliteit met de beste service voor een redelijke prijs. Meer dan vijftig verschillende modellen en maten tuigen zijn direct leverbaar vanuit onze winkel in Veenendaal, waarvan een selectie wordt getoond op de internationale menwedstrijd in Beekbergen.

