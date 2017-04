’t Peerdewinkeltje – de nummer één voor menbitten

Onder het eigen label “Letty’s Design” worden speciale artikelen ontwikkeld en geproduceerd voor de mensport, die wereldwijd bij topmenners in gebruik zijn. ’t Peerdewinkeltje heeft de grootste collectie tuigen uit voorraad leverbaar, maar ook voor een goed passend menbit kun je hier terecht!

De grootste collectie menbitten bevat alle maten, van mini in 8 cm tot maxi in 18 centimeter, in diverse materialen en mondstukken. Diverse bitten zijn er in zowel een budget-uitvoering als in een professionele handgemaakte kwaliteit en ruim negentig procent van alle bitten op de website www.letty.nl zijn standaard op voorraad bij ’t Peerdewinkeltje.

Letty Donselaar zorgt voor een passend advies indien de klant dit nodig heeft. Zij is altijd bereikbaar op haar mailadres letty@letty.nl, en telefonisch op 0318-522840.