Tamás Tóth niet langer chef d’équipe Hongaarse twee-en vierspannen

Zijn laatste succes was afgelopen week op het WK tweespannen in Lipica, waar Martin Hölle individueel goud won en het Hongaarse team met Martin Hölle, Vilmos Lázár en Zoltán Lázár het teamgoud in de wacht sleepte.

Tamás Tóth kan zich niet vinden in een aantal beslissingen die de afgelopen jaren door officials zijn genomen en is het niet eens met een aantal FEI reglementen, waaronder de regel waardoor Zoltán Lázár in Lipica werd geëlimineerd. Hij vindt dat hij niet langer de belangen van de Hongaarse menners kan vertegenwoordigen die onder de huidige FEI reglementen deelnemen. Aangezien er in de nabije toekomst volgens hem geen belangrijke reglementswijzigingen worden doorgevoerd, voelde hij zich genoodzaakt om zijn functie neer te leggen.

Bron: Fogatsport.hu