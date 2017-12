Theo Poos overleden

Theo was nauw betrokken bij de mensport en was de steun en toeverlaat van Saskia, niet alleen tijdens haar mensportcarrière, maar ook in het dagelijks leven. Theo en Saskia waren een onafscheidelijke twee-eenheid.

Theo is thuis. U kunt op vrijdag 15 december tussen 19.00 en 20.00 uur persoonlijk afscheid van hem nemen op zijn geliefde plek in de stal bij zijn oogappel Unique. Theo zal in besloten kring worden herdacht en aansluitend in stilte worden gecremeerd.

Wij wensen Saskia en de andere nabestaanden heel veel sterkte toe bij het dragen van dit enorme verlies.

Redactie & medewerkers Hoefnet.

Klik hier voor de rouwkaart