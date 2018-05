Topsport tijdens succesvol SWM Kronenberg

Gemma Verstegen in de rekenkamer

Onder heerlijke weersomstandigheden vond op vrijdag en zaterdag de dressuur plaats in twee ringen die er als een biljartlaken bij lagen. Zij droegen bij aan de hoge scores die er behaald werden, onder andere door FEI klasse Z – rijdster Saskia Siebers, dressuurspecialiste Leonne van Gestel, tweespanpony-rijder Cas Hendriks en Paramenner Jacques Poppen.

De vaardigheid op zaterdag was voor veel menners een uitdaging door enkele lastige wendingen; er waren dan ook niet veel combinaties die foutloos reden.

Op de koele en natte zondag was er in de marathonhindernissen voor alle klassen genoeg te kiezen om de ideale lijnen te vinden; vooral hindernis zes kostte menig rijder hoofdbrekens.

Pony's

Enkelspan pony’s

De rubriek enkelspan pony’s klasse L was het de jonge Milou Stok die de winst binnenhaalde met een hoge score in de dressuur onder de 45 strafpunten. De klasse M kwam op naam van Annegreet Zaayer, die met haar tweede pony startte in deze klasse.

Marissa Schuiling won in de klasse Z alle drie de onderdelen, waaronder een foutloze vaardigheid en liet de concurrentie ver achter zich.

Meerspan pony’s

De tweespan pony’s klasse L werd, mede door een sterke vaardigheidsproef, gewonnen door Sam Couwenberg. De klasse M kwam op naam van Anneke Cremers, die haar Appaloosa’s foutloos rondstuurde in de vaardigheid. Cas Hendriks reed een ijzersterke dressuurproef en zette ook de vaardigheid op zijn naam waarmee hij de winst in de klasse Z haalde.

Bij de gecombineerde klasse vierspannen klasse L en tandems won Manon van Echten. De vierspanrubriek klasse M kwam op naam van de Belg Kenny Kanora met winst in de vaardigheid en marathon. De klasse Z werd gewonnen door Jacco van ’t Westende

Manon van Echten

Paarden

Enkelspan paarden

Simone van Hoepen zette met winst in de dressuur en vaardigheid de rubriek enkelspan paarden klasse L op haar naam. In de klasse M reed Leonne van Gestel een ijzersterke dressuurproef en gaf niet veel toe in de vaardigheid en marathon, waardoor zij de winst binnenhaalde. De klasse Z werd gewonnen door Peter Zeegers met een klein verschil op Johan Coolen.

Met dertig starts was de FEI-klasse de grootste rubriek. Saskia Siebers won zowel de dressuur als de marathon, maar Eline Houterman liet zien dat zij met Vygo een concurrente is om rekening mee te houden en in de einduitslag niet veel toegaf.

Meerspan paarden

Er was geen tweespanrubriek klasse L bij de paarden. De klasse M werd gewonnen door Marc van den Wildenberg. In de Z was het de Fransman Michael Sellier die met een zeer hoge dressuurscore en winst in de vaardigheid de titel op zijn naam zette.

In de vierspan paarden klasse Z, de enige rubriek bij de vierspannen, was het Harry Streutker die de wedstrijd won.

Impuls en Jonge Paarden

De impulsrubriek behaalde Eric Steijvers winst en Frans Coolen was als enige starter in de Jonge Paarden – klasse automatisch winnaar.

Sandy Schaepkens

Paramenners

Ook de Paramenners waren met een grote rubriek vertegenwoordigd in aanloop naar het wereldkampioenschap. Francisca den Elzen werd in alle drie onderdelen tweede, maar doordat zij een ijzersterke dressuurproef van 36,50 strafpunten reed en Jacques Poppen met zijn tweede paard in de marathon teveel moest toegeven, liet zij de concurrentie uiteindelijk achter zich.

