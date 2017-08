Trotse kampioenen tijdens Districtskampioenschap Oost

Op een keurig geprepareerde grasbaan waren acht dressuurringen en een vaardigheidsring neergelegd. Er konden twee dressuurproeven gereden worden, elk door twee jury’s beoordeeld.

Parcoursbouwer Cees Wijntjes koos voor een vaardigheidsparcours met lange lijnen en hier en daar korte bochten, die lastiger te rijden waren dan sommigen van de ruim honderd deelnemers dachten.

Mendistrict Oost kijkt terug op een mooi kampioenschap met trotse kampioenen en geselecteerden voor de Hippiade. De organisatie was in handen van Gert Janssen die alles op rolletjes liet verlopen. Na de prijsuitreiking konden de geselecteerden zich opgeven voor een training dressuur en of vaardigheid komende zaterdag.

