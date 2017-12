Tweede editie kerst-indoor Zwartewaal: gezellig en sfeervol

Yaëla Monfils

‘Het was gezellig en ondanks dat we dit jaar voor het eerst geen competitie hadden uitgeschreven voor de mooiste kerstoutfit van zowel menner als aanspanning was de kerstsfeer alom aanwezig bij de menners’, aldus vierspanrijder Koos de Ronde die een thuiswedstrijd reed. ‘Het is simpelweg ideaal om op je eigen wedstrijd te kunnen starten, het publiek, de ambiance en muziek zijn onmisbaar in de voorbereiding op de wereldbekerwedstrijd.’

Koos de Ronde start komende week in het Belgische Mechelen en maakte op zijn eigen evenement gebruik van een nieuw paard, Tjibbe. Daarnaast maakte zijn veertienjarige zoon Pieter zijn debuut als marathongroom. ‘Kicken dat ik inmiddels met mijn kinderen kan rijden én presteren.’ Ondanks het feit dat er geen andere vierspannen aan de start kwamen, was De Ronde tevreden met zijn team.

In de overige rubrieken werd hard gereden. Frans Marijnissen wist de rubriek tweespan pony’s op zijn naam te zetten voor Anna de Ronde en Dexter Biersteker, terwijl de enkelspan paarden rubriek met 22 aanspanningen flink gevuld was en waar Pieter Karelse (foto rechterzijde) met zijn Woppy het snelste was, gevolgd door Lou Willemse en lokaal matadoren Gert Vis van Heemst en Kelly Speelman-Sturrus. Yaëla Monfils was in de jeugdrubriek de allersnelste met ruime voorsprong op Nijitia van Eenennaam en Huub van ’t Westende.

Klik hier voor de uitslagen.

Klik hier voor het fotoalbum.