Tweede editie Paardendagen Eersel een succes

Hans Hoens

Podium voor de toeschouwers

Ondanks dat de weersvoorspellingen eerder in de week anders waren, werden de rijders en bezoekers getrakteerd op een heerlijk zonnetje. De organisatie had veel geleerd van de eerste editie die overigens al met veel lof was ontvangen. Voor deze tweede editie werd echt alles uit de kast gehaald om het voor de rijders en bezoekers zo aangenaam mogelijk te maken. Dit resulteerde in een opzet waarin de toeschouwers nog meer van de marathon konden genieten. In het midden tussen de hindernissen was een verhoogd podium neergezet wat de bezoekers een goed overzicht gaf over de verschillende hindernissen en dat allemaal met een hapje en een drankje binnen handbereik. De rijders hadden dit jaar extra parkeer-en camping ruimte, en werden wederom getrakteerd op de inmiddels legendarische feestavond. De start van de marathon was strategisch gekozen zodat de paarden in alle rust aan de zes schitterende hindernissen konden beginnen.

Frank Bolt

De winnaars

De dressuur en vaardigheid werden op zaterdag verreden op het schitterende terrein van de Odradaruiters. Op zondag was het tijd voor de marathon met zes zeer verschillende hindernissen met onder andere een waterbak en een brug. In de rubriek enkelspan pony klasse L won Manon Laarhoven na een goede dressuurproef. Bij de klasse M enkelspan pony’s ging Siebren Eversdijk met het de overwinning aan de haal. Lotte Oldenhuis prolongeerde haar eerste stek na een mooie dressuurproef bij de enkelspan pony’s M. Bij de paarden won Eva Koops in de klasse L, Arie Dibbits met zijn nieuwe paard in de klasse M en Eline Houterman in de klasse Z. Ook bij de tweespannen werd er flink gestreden. Bij de pony’s was de eerste plaats voor Lonneke van der Eijnden (klasse L), Joost Aarts (klasse M) en Rodinde Rutjens ( klasse Z FEI). De rubriek tweespan pony’s klasse Z was met 13 deelnemers goed gevuld evenals de rubriek tweespan paarden Z. Hierbij gingen negen deelnemers van start waarbij uiteindelijk Jan Borneman (Z FEI) de eerste prijs won. En dan waren er nog zes vierspan ponymenners. Deze rubriek werd gewonnen door Roy van der Velden.

Roy van der Velden