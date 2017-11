Uitgebreid programma voor CAI Lipica 2018

Lipica opent in juli 2018 opnieuw haar deuren voor de vierspan paarden, die tijdens de driesterren-Wereldbekerkwalificatiewedstrijd punten kunnen verdienen voor de prestigieuze indoor serie. Voor de enkel-en tweespan paarden staat er zowel een twee-als driesterrenwedstrijd op het programma. Ook alle pony aanspanningen zijn weer van harte welkom in de tweesterrenwedstrijd.

Nieuw op het programma zijn de rubrieken voor de jeugdmenners. Met vier weken te gaan voor het EK Jeugdmennen in het Hongaarse Ászár-Kisbér kan Lipica een uitstekende laatste selectiewedstrijd zijn voor deelname aan dit kampioenschap voor kinderen, junioren en Young Drivers. Ook de jonge paarden maken in 2018 voor het eerst deel uit van het programma. Ruim twee maanden voor het WK in Mezőhegyes, Hongarije, kunnen de vijf-, zes-en zevenjarige menpaarden alvast snuffelen aan hun tegenstanders.

Het jurycorps staat onder leiding van het Franse level 4 jurylid Anne Marie Turbé en wordt gecompleteerd door Joaquin Medina (ESP), Barna Féjer (HUN), Daniël Würgler (SUI) en Shelly Temple.

