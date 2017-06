Uitstekende condities tijdens driedaags SWM Oirschot

Stichting SPAN had goed gehoor gegeven aan de aanbevelingen van de KNHS: wedstrijden uitschrijven – en “voorwaarts en inspirerend bouwen” voor een specifieke doelgroep. Hoewel het aantal inschrijvingen onder andere hierdoor wat tegenviel, werd er besloten om de wedstrijd toch door te laten gaan en de deelnemers genoten van de entourage. Hulde daarvoor!

Zaterdag dressuurdag

Op het grasveld dat er uitzag als een biljartlaken werd op zaterdag onder zonnige omstandigheden gestart met de dressuur. Van de officieel-rijdende deelnemers zette Leonne van Gestel met Flügel in de klasse M enkelspan paarden de beste score van de dag, 50,99 strafpunten neer. HC-starter Ans van der Velden kwam daar in de klasse Z enkelspan paarden nog onder met 46,49 strafpunten.

Dressuurwinnares Leonne van Gestel met Flügel

Eerste Pinksterdag: de marathon

Met een iets frissere temperatuur dan een dag eerder werd de marathon verreden. Na een nachtje met wat regen was het A-traject, dat in zijn geheel op onverharde paden door de bossen van Oirschot ging, minder zwaar dan vooraf verwacht. De eerste twee boshindernissen waren fijn voorwaarts uitgezet om goed in de wedstrijd te komen. De vier hindernissen op het hoofdterrein waren goed te rijden: opbouwend qua moeilijkheid en met enig “venijn in de staart” in de technische duiventil-hindernis.

Giel van der Linden zette vandaag in de klasse M tweespan pony’s het beste resultaat neer met een mooie marathonscore van 70,14 strafpunten. Hij kreeg, net als alle andere marathonwinnaars (Manon van Kasteren, Leonne van Gestel, Piet de Ronde, Carlo Vermeulen, Manou Brans, Nico Avezaath en HC-starter Joop Gommers) een mooie sponsorprijs, uitgereikt tijdens de feestavond.

Tweede Pinksterdag: vaardigheid en prijsuitreiking

Op het dressuurveld werd vandaag voor het terras de vaardigheid verreden. Parcoursbouwer Daan Verhofstad had op zondagavond, onder toeziend oog van de deelnemers die op de prijsuitreiking wachtten, een parcours uitgezet met een “dubbele schaapskooi”, een meervoudige hindernis die niet meer zo vaak te zien is op wedstrijden. De aanwezigen hadden er zichtbaar plezier in en menigeen dook daarna in de KNHS-reglementen om het geheugen op te frissen!

Het parcours was mooi voorwaarts gebouwd, maar de combinatie van foutloos én binnen de tijd blijven, bleek toch een uitdaging. Na elke rubriek werd er een barrage gereden. Van de officieel-rijdende deelnemers wist alleen Giel van der Linden met een schone lei de ring te verlaten. HC-starter Annegreet Zaaijer presteerde dat ook in de klasse Z enkelspan pony’s.

Aangespannen prijsuitreiking

Na elke rubriek werd het eindklassement opgemaakt en was er een aangespannen prijsuitreiking, wat voor het publiek erg aantrekkelijk was om te zien. Eerst werden de winnaars van de vaardigheid gehuldigd, daarna de overall-winnaars, waarna een ereronde volgde.

Leonne van Gestel had haar ruime voorsprong (na winst in de dressuur en marathon) niet meer uit handen gegeven in de vaardigheid en won de rubriek. Frank van der Vegt deed hetzelfde in de klasse Z enkelspan paard; Manou Brans won, met winst op twee onderdelen, de rubriek klasse Z vierspan pony’s en ook Giel van der Linden, winnaar van zowel de marathon als de vaardigheid, mocht als eerste opstellen. Carlo Vermeulen kwam, zag en overwon; hij zette alle drie de onderdelen op zijn naam in de klasse Z tweespan paarden.

Manon van Kasteren en Nico Avezaath waren de enigen in hun rubriek, dus gingen automatisch met winst naar huis, maar hun prestaties waren er daardoor niet minder om.

SWM Oirschot was een zeer geslaagde driedaagse wedstrijd en hoopt volgend jaar een groot deelnemersveld tegemoet te kunnen zien!

