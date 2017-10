Urecht: Winst voor Herman ter Harmsel

Herman ter Harmsel

Enkelspan pony

Sander van Velthoven reed een mooie en feilloze omloop wat hem uiteindelijk de winst opleverde. De na hem startende Chantal Vermerris had een goede uitgangspositie, maar tikte een balletje van de kegels en zakte naar de vierde plaats. Pamela Schraal was de snelste in de voorrondes, maar maakte een duur stuurfoutje en werd derde, achter Kees van de Beek.

Sander van Velthoven

Tweespan pony

Stefan van der Graaff startte als eerste in de finale aangezien hij zich overdag nipt als negende had geplaatst. In de finale hield hij de lei echter perfect schoon en geen van zijn concurrenten wist zijn tijd te verbeteren. Pieter Douma eindigde op de tweede plaats, Dianne Legemaat-Van Bemmel werd derde.

Stefan van der Graaff

Enkelspan paard

Jaap van der Horst dacht na de voorrondes waarin hij vijfde werd dat zijn kansen verkeken waren, maar in de finale maakte hij geen fouten. Hij zette op hoge snelheid en met knap stuurwerk een mooie omloop neer en won. Stephan van der Meijden kwam dichtbij, maar liet op de tweede poort al een balletje rollen en werd tweede, voor Bernie Damen.

Jaap van der Horst

Tweespan paard

Op vrijdagmiddag was Kees Rommens al veruit de snelste in de voorrondes bij de tweespan paarden en ook in de finale bleek hij niet te kloppen. De strijd tussen de nummer twee Jonas Corten en de nummer drie Marjolein Waarlé bedroeg na een spannende strijd slechts 0.12 seconden in het voordeel van Corten.

Kees Rommens

Vierspan paard

Een mooie deelnemersveld bij de vierspannen met onder meer de Belg Glenn Geerts en de Amerikaan Chester Weber, die zich opmaken voor het prestigieuze Wereldbekerseizoen. In de imposante hal van het Blastrac Hippisch Centrum hadden de menners de ruimte en konden zij hun nieuwe indoorpaarden goed op proef stellen. De rijders moesten buiten in de stromende regen inrijden, maar werden binnen warm onthaald door het enthousiaste publiek. Het parcours bevatte lange lijnen en scherpe bochten, dus voldoende ingrediënten voor een gedegen test. De drie topmenners kwamen allen met Lipizzanerpaarden aan de start. Glenn Geerts zette een snelle tijd meer met het span van Tom Leys, maar liet te veel ballen rollen en werd derde. Voor Chester Weber was het de eerste test met zijn nieuwe indoorspan. In de eerste omloop liep het voormalige span van de Hongaar József Dobrovitz nog wat onwennig, de tweede ronde was er één uit het boekje. Weber verbeterde zijn tijd van de eerste manche aanzienlijk en zette de snelste totaaltijd in de tweede omloop neer. Herman ter Harmsel had echter in de eerste omloop de basis voor zijn winst al gelegd en de twee afgeworpen balletjes inde finale brachten zijn eindoverwinning niet meer in gevaar.

Chester Weber

Vierspan pony

De vierspan pony’s sloten de avond af met een Nederlands – Belgisch duel. De Nederlanders Arie van Zanten en Jaap van der Wal en de Belgen Nick Weytjens en Kenny Kanora streden om de winst. Kenny Kanora ging als een speer door het parcours en leek op de winst af te stevenen, maar één afgeworpen balletje deed hem de das om. De winst ging naar Jaap van der Wal met een razendsnelle én foutloze rit in een tijd van 162.19.

Jaap van der Wal