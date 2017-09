Ed Young overleden

Young gebruikte gedurende 30 jaar zijn kwaliteiten als leraar om de mensport in de Verenigde Staten en daarbuiten te helpen ontwikkelen. Hij was voor velen een mentor en hij werd zeer gewaardeerd.

Ed begeleidde tevens de Amerikaanse menteams als chef d’equipe op een groot aantal Wereldkampioenschappen en Wereldruiterspelen. Hij was de drijvende kracht achter de grootste recreatiewedstrijd in Amerika, de Walnut Hill Farm Driving Competition. Ed was ook voorzitter van de USEF Driving Sport Committee en was al jaren lid van de USEF Licensed Officials Committee.

In plaatsen van bloemen wilde Ed graag dat donaties ten goede komen aan het USEF Developing Driver program.