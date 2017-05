Van der Valk Apeldoorn – de Cantharel sponsor KWPN

De Cantharel in Apeldoorn beschikt over 160 luxe hotelkamers in een schitterende ambiance en biedt daarnaast de mogelijkheid om paarden te stallen in het paardenhotel. Tevens beschikt De Cantharel over diverse vergader- en conferentiemogelijkheden, hiervan gaat het KWPN gebruik maken voor onder meer de jaarlijkse Kaderdag en de personeelsbijeenkomst. “Ik verwacht een hele mooie samenwerking, waar ik naar uitkijk”, aldus eigenaar Bob Zeeuw van der Laan. “Wij bieden de gasten een mengeling van zakelijke dynamiek en ontspanning. Vergaderingen, congressen, trainingen en seminars, het kan allemaal plaatsvinden in het congrescentrum, in het indrukwekkend Auditorium de Hoge Veluwe of juist in een van de sfeervolle en bijzondere buitenlocaties. Daarnaast bieden we tal van outdoor mogelijkheden aan, zowel op ons eigen terrein als in onze achtertuin de Veluwe, Nederlands grootste bosgebied.”

KWPN-directeur Emiel Nijhoff: “Het KWPN en De Cantharel zijn twee A-merken die elkaar kunnen versterken. Het aardige daarbij is dat Bob Zeeuw van der Laan sinds enkele jaren actief is in de mensport en een echte paardenliefhebber is geworden. Wij kijken uit naar deze samenwerking.”

