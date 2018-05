Valkenswaard 2018: Nederlands vierspanteam en Exell aan kop

Vandaag waren de weergoden Driving Valkenswaard International zeer goed gezind. De 30 vierspanrijders reden onder heerlijk zonnige omstandigheden hun dressuurproef, waar het aanwezige publiek volop van kon genieten. Boyd Exell kreeg evenals in Windsor twee weken geleden een monsterscore van 30,73 punten toebedeeld van de vijf internationale juryleden. De regerend Wereldkampioen heeft een voorsprong van maar liefst 13 strafpunten op zijn naaste concurrent IJsbrand Chardon. Exell vertelt: “Het was super om mijn rechtervoorpaard Carlos weer terug in mijn vierspan te hebben nadat hij vorig jaar in Aken geblesseerd raakte. De juryleden wisten de bewegingen goed te waarderen. Checkmate bleek een goede toevoeging te zijn voor mijn achterspan, hij brengt nog meer ‘power’ in de dressuur en zorgt er voor dat mijn vierspan makkelijk te rijden is.”

Voor de Amerikaanse Misdee Wrigley-Miller is Valkenswaard een selectiewedstrijd voor de Wereldruiterspelen in Tryon eind september en zij kon tevreden terugkijken op haar derde plaats in de dressuur. Wrigley-Miller wordt in het klassement op de voet gevolgd door de Belg Edouard Simonet, de Duitse Mareike Harm en Koos de Ronde op de zesde plaats. Derde teamlid Peter de Ronde eindigde vandaag op de 25ste plaats.

Ijsbrand Chardon besloot pas enkele dagen geleden om toch in Valkenswaard te starten om een nieuw paard uit te proberen: “Mijn nieuwe achterpaard Bolero deed het goed,” vertelt Chardon. “Ik had Eddy de eerste keer voorop en ook Zion was na enige tijd van afwezigheid weer mee. Hij was iets heet, maar ik ben super tevreden.”

In het zes teams tellende landenklassement wordt Nederland gevolgd door Frankrijk en België.

Morgen staat de deelnemers een mooie marathon te wachten met acht gevarieerde, eerlijke hindernissen, ontworpen door de Britse level 4 parcoursbouwer Barry Hunter.

