Valkenswaard 2018: sterke dressuuroverwinning voor Lars Schwitte

Lars Schwitte

Lars Schwitte zette met zijn KWPN-ruinen Coenraad en Damico 5 een sterke proef neer en werd door het vijfkoppige internationale jurycorps unaniem beloond met de eerste plaats.

Michael Sellier zag vanmorgen zijn marathon- en vaardigheidspaard Cardiuweel du Premio niet door de herkeuring komen, maar met zijn dressuurspan Clemens 49 en D’Augustinie wist hij beslag te leggen op de tweede plaats. Rainer Bruelheide reed de Patijn-zonen Azzurro en Grappolo naar de derde plaats, voor de Amerikaan James Miller, die net als Sellier zijn thuishaven heeft in Valkenswaard. De Ierse menner Folke Rohrssen en Sanny Hagen-Dijkhuis eindigden binnen een punt van Miller, wat zaterdag in de marathon voor de nodige verschuivingen kan zorgen. Geert Dijkhof eindigde vandaag als 14e, voor Tristan Verheijen. Harrie Verstappen’s dressuurpaard Tsambikos werd gisteren ‘not fit to compete’ bevonden en de voormalig Wereldkampioen moest vandaag genoegen nemen met de 26ste positie.

Vanavond komen de twee-en vierspanrijders mét hun grooms in actie tijdens de populaire Bike Challenge in de binnenmanege, waar zij een hindernisparcours te fiets moeten afleggen. Voor de teams met de snelste tijden staan er mooie prijzen te wachten.

Vanaf vrijdagmorgen 10.00 uur komen de vierspanrijders in actie in Valkenswaard. De Duitser Rainer Duen trapt het spits af. Gastheer Boyd Exell is om 10.33 uur aan de beurt. Het eerste teamlid voor Nederland Peter de Ronde start om 11.06 uur. Tweede teamlid Koos de Ronde betreedt om 14.00 uur de piste, Ijsbrand Chardon mag als laatste teamlid om 16.02 uur van start.

Klik hier voor de startlijsten en uitslagen.

Klik hier voor het fotalbum.