Valkenswaard 2018: winst voor Boyd Exell en Lars Schwitte

Voor het publiek was het genieten rond de vaardigheidspiste van de sport, de spanning, de prachtige combinaties, het met zorg uitgezette parcours en de vele stands. Het parcours, gebouwd door Jeroen Houterman en, op listige plaatsen met mooie bloembakken, aangekleed door Boyd Exell, was niet eenvoudig foutloos én binnen de tijd te rijden. Het eerste balletje rolde soms al op poort 1, die vanaf de schuin-liggende startlijn lastig aan te rijden was. Ook werd poort 20 vaak aangetikt en verspeelde menig rijder een hoge klassering op het laatste lastige lijntje.

Vaardigheid verkennen

Tweespannen: winst voor Sanny Hagen - Dijkhuis in de vaardigheid

Bij de tweespannen reed Sanny Hagen – Dijkhuis, die na de dressuur en marathon twintigste stond in het tussenklassement, als eerste het gehele parcours uit zonder een balletje te laten vallen, met slechts een kleine tijdstraf. Ook de Duitser Adolf Fischer lukte het om foutloos te blijven, maar had daarvoor iets meer tijd nodig. Tristan Verheijen en Geert Dijkhof reden vol aan voor een podiumplaats. Zij eindigden binnen de tijd, maar moesten beiden een balletje incasseren. In het eindklassement klom Dijkhof op tot de tweede plaats en werd Tristan Verheijen derde, ten koste van de Belg Sven Stuyck en Adolf Fischer, die beiden net naast het podium belandden.

De Belg Wim Heylen werd geëlimineerd doordat hij poortje 13 vergat te nemen.

De 17-jarige Belg Sam Gees

IJsbrand Chardon wint de vaardigheid bij de vierspannen

Ook bij de vierspannen bleef niemand geheel zonder strafpunten. IJsbrand Chardon zette de proef op zijn naam met een foutloos parcours en een kleine tijdstraf, gevolgd door Edouard Simonet, die ook foutloos reed maar daar iets meer tijd voor nodig had. In het eindklassement behaalden zij als nummer twee en drie het podium achter Boyd Exell, die de wedstrijd rustig uit kon rijden met slechts één rollend balletje op poort 20 en een kleine tijdstraf. De Fransman Sebastien Mourier bleef als enige binnen de tijd, ten koste van een balletje.

Koos de Ronde

Podium vierspannen