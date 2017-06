Valkenswaard: Volkslied voor Lars Schwitte en Boyd Exell

Raymond Letteboer

Tweespannen

De kaarten waren nog allerminst geschud na de marathondag, die voor grote verschuivingen in het tussenklassement had gezorgd. De Fransman Michael Sellier en de Duitser Lars Schwitte hadden na twee onderdelen weliswaar een kleine voorsprong op de nummers drie tot en met zes, maar het kon nog flink spannend worden in de vaardigheid.

De Brit David Matthews, Tom Engbers en Tristan Verheijen reden een foutloos parcours en (op de Brit na, die niet meer in het eindklassement opgenomen werd) schoven zij flink op naar boven in het eindklassement.

Antonie ter Harmsel was de eerste die moest afhaken in de strijd om de podiumplaatsen. Stan van Eijk, vierde in het tussenklassement reed er twee balletjes af, maar nummer vijf, Raymond Letteboer, legde de druk bij de koplopers en de – tot vandaag – op plaats drie staande Duitser Arndt Lörcher, door slechts één balletje te laten rollen én binnen de tijd te blijven. Lörcher kon zijn voorsprong echter niet vasthouden en met drie afgeworpen balletjes zakte hij in het eindklassement waardoor Letteboer naar een podiumplaats steeg.

Schwitte en Sellier hadden daarna het lot in eigen handen. Schwitte hield het hoofd koel, reed een foutloos parcours met slechts een kleine tijdsoverschrijding. Sellier reed er vervolgens twee balletjes vanaf, maar hoewel hij daarmee goud verloor, was het genoeg om de zilveren podiumplaats te behouden. Raymond Letteboer behaalde brons in het eindklassement; Stan van Eijk werd vierde.

Boyd Exell

Vierspannen

Bij de vierspannen was het minder spannend: gastheer Boyd Exell kon de eindoverwinning niet of nauwelijks meer ontgaan met de riante voorsprong die hij na winst in zowel de dressuur als de marathon had opgebouwd. De tiende plaats in de vaardigheid bracht de eindoverwinning niet meer in gevaar.

Tussen de nummers twee tot en met vier waren de verschillen kleiner, maar de vaardigheid zou niet meer voor heel grote verschuivingen in het klassement zorgen.

Drie rijders reden een foutloos parcours en binnen de tijd. De Belg Dries de Grieck bleek van dit drietal de snelste en won het onderdeel voor Peter de Ronde en de Duitser Rainer Duen, die respectievelijk tweede en derde werden in de vaardigheid.

Bij de rijders die nog om de podiumplaatsen streden in het eindklassement, bleek de Belg Glenn Geerts de beste te zijn. Met slechts een kleine tijdsoverschrijding klom hij op van een bronzen podiumplek naar zilver. Zijn landgenoot Edouard Simonet liet helaas drie balletjes noteren en eindigde net naast het podium. Christoph Sandmann bleef daardoor op plaats drie van het podium.

Klik hier voor de uitslagen

Klik hier voor het fotoalbum