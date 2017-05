Valkenswaard: Fiets als extra prijs

Uiteraard ontbreekt de opzwepende muziek hier niet om de teams tot het uiterste te laten gaan! Het spektakel kan vanuit de kantine en langs de kant uitstekend gevolgd worden. De tweespanteams bestaan uit de menner en één marathon groom, de vierspanteams bestaan uit de menner en twee marathon grooms.

Grooms spelen sowieso een belangrijke rol in Valkenswaard. Er wordt een speciale jury ingesteld die tijdens de veterinaire keuring de voorgebrachte paarden beoordeelt op uiterlijke verzorging en de best verzorgde paarden op stal zullen uitkiezen. De groom die zijn of haar paarden het best presenteert ontvangt een mooie prijs.

www.drivingvalkenswaard.com