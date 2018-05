Valkenswaard: Marathonwinst voor Dijkhof en De Ronde

De hindernissen hadden allemaal zo hun bijzonderheden. Maar liefst drie hindernissen bevatten water. Natuurlijk was er de waterbak (hindernis 4) maar ook in hindernis 3 (de Wrigleys chewing gum hindernis) haalden menners en grooms een nat pak. Die hindernis was onder een brug gebouwd. Uit de brug kwam een watergordijn waar de aanspanningen meerdere keren door moesten rijden. Het publiek kon de verrichtingen in de hindernis vanaf de kant bekijken, maar je kon ook bovenop de brug gaan staan waardoor je de aanspanningen nog beter kon zien. Ook in hindernis 8 was een waterdoorgang. Deze hindernis kende een aantal moeilijke en krappe wendingen waardoor hij als laatste opgave zeker niet eenvoudig was.

De vooraf meest besproken hindernis is ongetwijfeld hindernis 5 geweest met een hoge klim en een steil talud. Toch kwamen de aanspanningen daar met groot gemak doorheen.

Evenals de voorgaande jaren was er ook een indoorhindernis (nummer 2) in de koelte van de binnenmanege.

Geert Dijkhof

Tweespannen

De tweespannen begonnen de wedstrijd. Er werden behoorlijk wat fouten gemaakt, variërend van herstelde parcoursfouten tot afgeworpen balletjes.

Raymond Letteboer stond geruime tijd aan de leiding, maar Tristan Verheijen en Geert Dijkhof waren een klasse apart en de smaakmakers van de wedstrijd. Verheijen, die Carlo Vermeulen als groom op de wagen had, was ontketend en verbeterde een aantal tot dan toe gereden tijden. Dijkhof startte direct achter hem en deed er nog een schepje bovenop. Was Verheijen in drie hindernissen het snelst; Dijkhof klokte in vier hindernissen de snelste tijd. In hindernis 2, de indoorhindernis, reed hij als enige onder de veertig seconden. ‘Indoormarathon ligt me nou eenmaal,’ lacht hij na afloop. ‘Ik had helemaal niet het gevoel dat ik zo snel was in de marathon. De paarden waren goed te sturen, maar ik had niet het idee dat ik aan de winnende hand was. Dat gevoel had ik in Kronenberg waar ik ook de marathon won, veel meer.’ De hovenier uit Klarenbeek was blij hoe zijn paarden liepen. ‘Ik vind dat ze hier op stal in een warme stallentent niet zo blij zijn als thuis. Daar lopen ze de hele dag buiten en kunnen ze een keer lekker hun kont uitslaan. Ik ben dus blij dat ze desondanks toch fijn waren in de marathon.’

Sandmann Sprint

Geert Dijkhof won dus en Tristan Verheijen werd tweede. Toch won Verheijen nog een extraatje: hij had prijs in de ‘Sandmann Sprint’. Tussen hindernis 3 en hindernis 4 konden de aanspanningen over een recht stuk van 100 meter een sprint trekken voor extra prijzengeld. Tristan Verheijen werd daarin tweede. Zijn tijd van 8,87 seconden leverde hem 600 euro aan extra prijzengeld op. Winnaar van deze extra uitdaging was de Zwitser Martin Wagner. Hij scheurde in 6,57 seconden over de finish en pakte de hoofdprijs van 1000 euro.

Koos de Ronde

Vierspannen

Bij de vierspannen was het een spannende competitie. De onderlinge verschillen waren niet zo heel groot. Daardoor kwam het aan op de details. De top van het klassement had de startplaatsen geloot en zo kwam het dat dressuurwinnaar Boyd Exell niet als laatste aan de start verscheen. Het werd een soort ‘Nederland-België’ en Boyd Exell. Zeker toen Rainer Duen zijn kansen had vergooid met een herstelde parcoursfout in hindernis 6. Ook bij Boyd Exell ging het niet vlekkeloos. Hij kwam in de problemen in de waterbak waar de seconden wegtikten. De andere hindernissen gingen vlekkeloos, maar een marathonoverwinning zat er niet meer in: hij werd derde. IJsbrand Chardon reed een sterke en constante marathon, kwam nergens in de problemen en werd tweede. De Belgen Edouard Simonet en Glenn Geerts waren ook ontketend. Simonet was de snelste in hindernis 3 en reed een vlakke marathon, goede voor de vierde plek. Glenn Geerts was snel op weg, maar reed een balletje af in hindernis 3 en miste de power in de laatste twee hindernissen om de concurrentie af te troeven. Hij werd vijfde in de marathon en bracht het Belgisch team daarmee van de derde naar de tweede plek in het landenklassement.

Laatste starter Koos de Ronde begon goed. Maar in hindernis 3 dreigde het mis te gaan. Hij tikte een balletje af en reed bijna de D-poort van de achterkant. ‘Echt een ontzettend stomme fout van mezelf,’ zegt De Ronde, die gered werd door zijn grooms. ‘Ik had tijdens het verkennen al een paar keer die poort van de verkeerde kant gelopen en voordat ik het wist stonden mijn voorpaarden er nu aan de verkeerde kant in. Dat heeft me zeker vijftien seconden gekost. Een dure fout, maar mijn eigen schuld.’ Maar na deze dure fout was De Ronde niet meer te houden. In de daarop volgende hindernissen reed hij overal de snelste tijd. En wat eerst niet meer mogelijk leek gebeurde toch: hij won de marathon. ‘De paarden liepen ook echt fijn. Ik heb voor het eerst met Zerino rechtsvoor gereden. Dat was voor dit paard de eerste keer in de marathon. Natuurlijk hebben we dat thuis geoefend, maar een wedstrijd is toch anders’, evalueert hij. ‘En ik ben blij met mijn nieuwe marathonwagen. Daar reed ik nu voor het eerst mee. Er zit een heel goed nabesturingssyteem op en daardoor kon ik bijvoorbeeld in hindernis 6, die lastig was met een visgraatvorm, toch heel kort draaien en dicht bij het hout blijven.’

Stand na de marathon

Na dressuur en marathon staat Lars Schwitte nog op kop bij de tweespannen. Geert Dijkhof is door zijn marathonoverwinning opgerukt naar de tweede plek en ook Tristan Verheijen heeft zicht gekregen op een podiumplek: hij staat dankzij zijn voortreffelijke marathon nu vierde.

In de top van het klassement bij de vierspannen is niet veel veranderd. Alleen Koos de Ronde steeg een aantal plaatsen: hij staat nu derde. In het landenklassement heeft Nederland nog steeds de leiding.

Morgen vanaf 10.00 uur wordt de vaardigheidsproef verreden.

