Valkenswaard: Ook Pro Am Challenge voor tweespanrijders

In 2016 introduceerde Driving Valkenswaard International de Pro Am Challenge waarbij een ‘Pro’-vierspanrijder werd gekoppeld aan een ‘Amateur’-vierspanrijder. Dit resulteerde in een zeer succesvolle rubriek en werd door zowel het publiek als de deelnemers zeer gewaardeerd. Dit jaar wordt er ook een aparte Pro Am Challenge voor de tweespanrijders uitgeschreven.

Er worden teams samengesteld, bestaande uit een ‘Pro’-menner uit de top 15 van de FEI Top Driver Award ranking 2016 en een ‘Amateur’-menner die buiten de top 15 is geëindigd. De top drie teams van de stand na de marathon komen op zondagmiddag na de officiële vaardigheid nogmaals in actie voor een verkort vaardigheids-estafette parcours met 12 kegelpoorten.

De resultaten van beide menners in de dressuur, marathon en de verkorte vaardigheid worden bij elkaar geteld en het team met de minste strafpunten wint de Pro-Am Challenge 2017.

Inspireren

Het hoofddoel van de Pro-Am Challenge is om de menners te inspireren tot samenwerking. Idealiter helpt de ‘Pro’ zijn teamgenoot onder andere bij het verkennen van de marathonhindernissen en het vaardigheidsparcours en bij de voorbereidingen op de dressuur. “We moeten in deze sport meer samenwerken om de toekomst van de mensport te garanderen en onze sport zo veel mogelijk te promoten,” vertelt initiatiefnemer en organisator Boyd Exell.

De Pro Am Challenge wordt mede mogelijk gemaakt door het Amerikaanse echtpaar Boots en Dave Wright van WeBoth Farms in Ocala.

www.drivingvalkenswaard.com