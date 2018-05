Valkenswaard 2018: veterinaire keuring

Helaas kregen niet alle paarden groen licht. In de baan voor de tweespannen werden drie paarden afgekeurd. Zaron van Wayne van Niekerk (RSA) werd ‘not fit to compete’ bevonden. Ook twee Nederlandse menners zagen een paard afgekeurd worden: Tsambikos van Harrie Verstappen en Charlie van Raymond Letteboer zullen niet in de wedstrijd verschijnen.

Pikador van de Franse vierspanrijder Anthony Horde werd in de andere baan afgekeurd.

Morgenochtend om 8.15 u worden nog drie paarden voor een herkeuring aangeboden. Het betreft de paarden van twee Franse menners: tweespanrijder Michael Sellier laat een paard herkeuren en vierspanrijder Sebastien Vincent moet twee paarden opnieuw aanbieden. Voor Vincent is het dus een spannende ochtend.

Koos de Ronde