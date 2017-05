Veiling van unieke collectie koetsen, arrensleeën en rijtuigen

Met diverse koetsen uit de veiling heeft de heer Coppoolse trouwerijen gereden en andere feestelijke gelegenheden, zoals de binnenkomst van een nieuwe burgemeester in Veere, de opening van het koetshuis van Park Welgelegen en het rondrijden van Willem-Alexander en Maxima in een Landauer na hun verloving in 2001. De Landauer is één van de rijtuigen uit de privécollectie van koetsen, arrensleeën en rijtuigen van de inmiddels 86-jarige heer Krijn Coppoolse.

“Mijn vader maakte van zijn hobby zijn werk en startte met de handel en reparatie van koetsen en arrensleeën”, zo vertelt zijn zoon Jan Krijn Coppoolse. “Ook zijn veel sjezen door hem opgeknapt en verhandeld, veelal ten behoeve van het sjeesrijden in Zeeland.”

Arresleeën

Meer dan 25 jaar heeft Krijn, samen met zijn broer Leen, rondom de feestdagen arrensleeën en (miniatuur)rijtuigen met aankleding verhuurd om kersttaferelen in winkels, restaurants en hotels te verfraaien.

Frank Adam, veilingmeester bij Troostwijk, zegt hierover: “De collectie biedt een mooi stukje Nederlandse geschiedenis en alle rijtuigen verkeren door het vakmanschap van de heer Coppoolse nog in prima staat.”

De bezichtiging van de veilingkavels is op 26 mei van 10.00 tot 16.00 uur.

Locaties: Oostkapelseweg 83, 4353 EE Serooskerke (Walcheren) en Noordweg 15-A , 3336 LH Zwijndrecht.

Klik hier voor een link naar de veiling en alle informatie

Enkele rijtuigen uit de veiling, met links de Landauer