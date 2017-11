Verslag Menforum 20 november

De feedback betrof onder andere de volgende punten:

De SWM klasse L is wellicht iets te eenvoudig geworden;

De differentiatie tussen de verschillende klassen is te groot, waardoor de tussenliggende stappen als groot ervaren worden (zowel van L naar M als van M naar Z);

Geef de deelnemers klasse Z eenmalig de mogelijkheid om terug te gaan naar het M;

Maak het voor organisaties mogelijk om bij kleine rubrieken ook de klasse L met de klasse M in handicap te laten verrijden;

De wens om nieuwe KNHS-dressuurproeven te krijgen die weer iets meer uitdaging bieden dan de huidige KNHS-dressuurproeven.

Over een aantal punten is een besluit genomen:

Plan van aanpak voor opbouw klassen in de maak

Het menforum is ook van mening dat de differentiatie tussen en de opbouw van de verschillende klassen aandacht nodig heeft. Het forum gaat daarom een voorstel uitwerken met een betere klassenopbouw en de mogelijkheid om de klasse L en M in handicap te laten verrijden. In het voorstel wordt ook het aantal te rijden marathonhindernissen in de verschillende klassen opgenomen en de vaardigheidsproef per klasse. Als het plan is vastgesteld, wordt het gepubliceerd. Dat zal uiterlijk in januari 2018 gebeuren, samen met de reglementswijzigingen.

Terugplaatsen van Z naar M: aanvragen voor 1 februari 2018

Het menforum heeft ingestemd met de wens om Z-deelnemers de mogelijkheid te bieden terug te gaan naar de klasse M. Menners die gebruik willen maken van deze mogelijkheid kunnen dit o.v.v. van wagennummer en spansoort mailen naar mennen@knhs.nl. Ook huidige klasse M-deelnemers kunnen eenmalig hun stand op 0 laten zetten als ze de promotie naar de klasse Z willen uitstellen. De aanvraag voor terugplaatsing of het op 0 zetten van een M-stand moet vóór 1 februari 2018 door de KNHS ontvangen zijn.

Promotieplicht M naar Z

Wel komt er een promotieplicht vanuit de klasse M naar het Z. De promotieregeling van de klasse M naar de klasse Z wordt dat dit bij 15 winstpunten mag en dat bij 30 winstpunten moet. Deelnemers met een enkelspan pony met een stokmaat kleiner dan 120cm en deelnemers met een twee- of langspan met pony’s met een stokmaat kleiner dan 108cm kunnen niet promoveren naar de klasse Z en mogen in de klasse M blijven rijden.

Dressuurproeven

Er zijn voor komend seizoen nieuwe SWM-dressuurproeven in ontwikkeling. Die worden in januari 2018 samen met de tekeningen van de figuren gepubliceerd, zodat iedereen de gelegenheid heeft om te oefenen.

Vacature voorzitter menforum

Hermann van den Bosch stopt na drie jaar als voorzitter van het KNHS Menforum. “Na een periode van in totaal ongeveer zes jaar lid geweest te zijn van eerst het KNHS Menplatform en later voorzitter van het KNHS Menforum wordt steeds lastiger om deze functie te combineren met mijn dagelijkse werk. Half werk leveren is niet mijn stijl en daarom is het tijd om te stoppen.” De KNHS is Hermann zeer erkentelijk en dankbaar voor zijn jarenlange inzet en gaat op zoek naar een nieuwe forumvoorzitter voor de discipline mennen. In de vacature voor voorzitter menforum staat het profiel van de persoon die we zoeken. Wie aan het profiel voldoet en enthousiast is om aan de slag te gaan voor de mensport, kan tot 1 januari 2018 zijn of haar motivatie e-mailen directiesecretariaat@knhs.nl.

Bron: KNHS