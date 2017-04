Vierspanrijders maken zich op voor Nederlands Kampioenschap

IJsbrand Chardon

Afgelopen maanden is onder leiding van internationaal level 4 parcoursbouwer Jeroen Houterman (Meterik) met man en macht gewerkt om rondom Equestrian Centre De Peelbergen een mekka voor de mensport neer te zetten met zeven imposante marathonhindernissen en een dressuur- en vaardigheidsterrein van WK-niveau.

De complete Nederlandse vierspantop komt aan de start, waaronder titelverdediger IJsbrand Chardon (Schipluiden), die in de strijd om zijn 28ste nationale titel concurrentie krijgt van onder meer zijn gouden teamgenoten van het afgelopen Wereldkampioenschap Koos de Ronde (Zwartewaal) en Theo Timmerman (Varsseveld).

Het Nederlands Kampioenschap is geïntegreerd in de internationale driesterren-wedstrijd met 24 buitenlandse vierspanrijders uit acht landen, waaronder Australië, Duitsland, Zwitserland, Zweden en de Verenigde Staten. Voor de vierspanrijders staat niet alleen de nationale titelstrijd op het programma, zij kunnen tevens de eerste punten verdienen voor de prestigieuze indoor Wereldbeker vierspannen, die in november weer van start gaat.

Naast de vierspannen komen ook de enkel-en tweespan paarden in actie op de driesterren wedstrijd. Voor de para equestrian deelnemers is een nationale wedstrijd uitgeschreven die meetelt voor de KNHS Para Mentrophy 2017.

Het Nederlands Kampioenschap in Horst is voor bondscoach Harry de Ruyter (Kessel, Lb.) de eerste observatiewedstrijd voor het Europees Kampioenschap, dat in augustus wordt gehouden in de Zweedse stad Gothenburg.

Programma NK vierspannen:

donderdag 20 april: veterinaire keuring

Vrijdag 21 april: dressuur

Zaterdag 22 april: marathon

Zondag 23 april: vaardigheid, gevolgd door prijsuitreiking NK

