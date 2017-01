VLP zoekt men-officials

Iedereen die affiniteit heeft met de paardensport in het algemeen en de discipline mennen in het bijzonder kan zich aanmelden. Op basis van de kandidaten worden de cursussen Jury, Technical Delegate (technisch afgevaardigde), Parcours Official (hoofd hinderniswaarnemer) en Steward georganiseerd.

Voorwaarden om in te schrijven zijn een minimale leeftijd van 18 jaar oud op de datum van inschrijving en aangesloten zijn bij een liga (VLP of LEWB).

Bron: VLP.be