Voorbereidingen WK pony’s Minden uitstekend op schema

Richard Papens (l) met Dennis Schneiders van het organisatieteam en Leonie Süss van de Duitse Federatie

Goed geoliede machine

Papens had een meeting met het organisatiecomité, dat onder leiding staat van de gedreven tweespan ponymenner en zakenman Christof Weihe. Ook een aantal afgevaardigden van de Duitse federatie was aanwezig om hun steentje bij te dragen aan de organisatie. Weihe is een ponymenner is hart en nieren en heeft met zijn enthousiaste team al een aantal zeer succesvolle edities van ‘Minden’ op zijn naam staan. Het doel is om zo veel mogelijk enkel-, twee-en vierspanmenners in Minden aan de start te laten komen. Hiervoor wordt toestemming gevraagd aan de FEI.

De goed geoliede organisatie werkt in augustus met een groot aantal vrijwilligers en officials die voorgaande jaren ook actief waren in Minden, zodat niets aan het toeval wordt over gelaten.

Programma

De deelnemers komen op maandag 14 augustus aan zodat zij de tijd hebben zich te installeren en te acclimatiseren voor de veterinaire keuring op dinsdag 15 augustus. De sfeervolle openingsceremonie wordt dinsdagmiddag te voet gehouden in het dorp Minden.

De dressuur start op woensdag 16 augustus met de dressuur voor de enkelspan pony’s. ’s Avonds is er een feestavond waarbij de grooms het tegen elkaar opnemen in diverse uitdagingen. Op donderdag 17 augustus komen de tweespan pony’s in de dressuurring en wordt de dag afgesloten met de traditionele Landenavond. De vierspan pony’s rijden op vrijdag 18 augustus hun dressuurproef. ’s Avonds is de bijzondere prijsuitreiking van de dressuur bij de Kaiser Wilhelm Denkmal in Minden.

Op zaterdag 19 augustus komen alle ponyspannen in actie in de marathon met acht hindernissen, die voor het publiek zeer goed te volgen zijn. De avond is gereserveerd voor het altijd oergezellige feest.

Het Wereldkampioenschap wordt afgesloten met de vaardigheid op zondag 20 augustus waarbij de top tien van elke rubriek aan het eind van de dag zal starten om de spanning er tot het laatste moment in te houden. Daarna worden de kampioenen flink in het zonnetje gezet en is het tijd voor de Farewell Party.

Camping & kaarten

Toeschouwers zijn van harte welkom in Minden en kunnen er ook met hun eigen caravan, camper of tent terecht op de fan camping die naast het wedstrijdterrein ligt.

Voor het reserveren van een campingplaats en het bestellen van toegangskaarten: www.wm-minden.de