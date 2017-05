Voorlopig programma NK tweespannen Hulsberg bekend

Het voorlopig programma van deze wedstrijd is bekend:

– Op vrijdag 7 juli wordt om 12.00 uur gestart met de dressuur.

– Op zaterdag 8 juli wordt om 09.00 uur de marathon verreden. Het A – traject is een prachtige route door het Zuid Limburgse landschap.

– Op zondag 9 juli wordt om 10.00 uur in de ruime piste de strijd om de medailles beslist met de vaardigheid.

De prijsuitreiking is aansluitend om ongeveer 16.30 uur.

Er zijn nog enkele startplaatsen beschikbaar, inschrijven is nog mogelijk!

