Voorverkoop Horse Event 2018 van start

De afgelopen jaren zag Horse Event het aantal bezoekers fors toenemen, deze groei kwam met name uit de doelgroep jonge paardenmeiden en recreatieruiters. In de vernieuwde opzet ontwikkelt Horse Event ook het programma voor de fanatiekere paardensporter en hippische ondernemer verder door. De event area’s Jeugd, Sport, Recreatie en Ondernemers bieden een aantrekkelijke mix van educatie en show. De ruim 200 stands zijn verdeeld over de vier area’s, waar ook ruime foodcourts te vinden zijn met gezellige terrassen.

Line up

Deze zeventiende editie kent meerdere ‘headliners’. Twee shows die ongetwijfeld voor volle tribunes gaan zorgen zijn afkomstig uit Frankrijk, die van de Franse vrijheidsdressuur-trainer Pierre Fleury en van Grand Prix- en showamazone Alizée Froment. Ook de Australische paardentrainer Tristan Tucker is er dit jaar bij, hij legt uit hoe je de mentale kant van je paard kunt trainen. Daarnaast sieren een aantal vaste waarden zoals Annemarie van der Toorn, Britt Dekker, Bianca Schoenmakers, Bastiaan de Recht en Feline de Jonge de affiche van Horse Event. Meer namen worden in de aanloop naar Horse Event bekend gemaakt.

Kaartverkoop van start

Op vrijdag 1 juni om 10.00 uur start de voorverkoop via de website. Nieuw dit jaar is de Horse Event avondkaart, deze biedt op vrijdag en zaterdag toegang tot Horse Event van 16.30 tot 20.00 uur. In de maand juni geldt er een early bird korting van € 7,50 per ticket.

Kijk voor meer informatie en kaartverkoop op www.horse-event.nl