Wereldbekerkwalificatie mennen in Maastricht

Het wereldbeker circuit van de menners was al enige jaren geleden voor het laatst in Nederland. Met de komst van de menners naar JIM heeft nu een derde Nederlands hippisch topevenement een wereldbekerkwalificatie op het programma staan.

Frank Kemperman, directeur van JIM is uiteraard zeer verheugd met de toewijzing van de internationale paardensport bond FEI. ʺIk ben verheugd dat wij in Maastricht nu een World Cup wedstrijd voor de vierspannen naar Nederland hebben kunnen halen. Nederland is al jaren de absolute nummer 1 bij het mennen en nu kunnen we de beste menners van de wereld in eigen land aan het werk zien tijdens een spectaculaire indoor wedstrijd.

Dankzij de ondersteuning van de Provincie Limburg en de Stad Maastricht is het mogelijk om dit te realiseren en JIM nog attractiever te maken.

Met de internationale menwedstrijden in de Peelbergen en de World Cup in het MECC in Maastricht is Limburg nu wel echt het menparadijs geworden.ʺ

Enthousiast

Ook de Nederlandse topmenner Koos de Ronde is enthousiast. “Vorig jaar heb ik er nog een clinic gegeven en ik ben onder de indruk van de faciliteiten die Jumping Indoor Maastricht biedt. Ik ben blij dat Nederland als toonaangevend menland, nu een wereldbekerkwalificatie heeft.”

Prachtige aanvulling

“De Nederlandse vierspanrijders behoren tot de absolute wereldtop, dat we nu weer een wereldbekerkwalificatie in eigen land hebben is geweldig”, laat ook Maarten van der Heijden, technisch directeur van de KNHS weten. “Het vierspanmennen is een prachtige en spectaculaire sport om naar te kijken. In het buitenseizoen hebben we al vele mooie internationale evenementen op de kalender staan in Nederland. Indoor hebben we het enkele jaren zonder wereldbeker moeten doen, dat JIM dit jaar gastheer is van de menners is een prachtige aanvulling.”

Meer over Jumping Indoor Maastricht op www.jumpingindoormaastricht.com