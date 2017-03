Van der Wiel Harness en Carola Diener ontwikkelen nieuw tuig

De nauwe samenwerking heeft geresulteerd in een nieuw, extra zacht tuig met een super pasvorm: “Carola heeft ons geholpen bij het ontwikkelen van dit nieuwe tuig,” vertelt Henk van der Wiel. “Het belangrijkste is dat het schoftje bij dit tuig per paard wordt opgemeten voordat we het produceren, dus het heeft een perfecte pasvorm. Het complete tuig is gevoerd met zeer zacht leer, dus extra paardvriendelijk.”

Het tuig is ontwikkeld voor enkel-en tweespan en is te gebruiken voor zowel dressuur als marathon.

www.vanderwielharness.be