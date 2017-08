Wierden: Bas de Koning wint selectieve marathon op NK enkelspannen

Internationaal parcoursbouwer Arjan Kleinjan had acht op het oog gemakkelijke hindernissen gebouwd, maar dat viel in de praktijk tegen. De hindernissen bevatten veel links-rechts wendingen en op de losse zandbodem kwamen de menners met luchtbanden onder hun rijtuig als beste bovendrijven.

Ook Bas de Koning had zijn ijzeren wielen verruild voor luchtbanden en hiermee zette hij in vier hindernissen de snelste tijden neer. Bas is met zijn marathonoverwinning opgeklommen naar de derde plaats in het tussenklassement, dat nog steeds wordt aangevoerd door Saskia Siebers. Rudolf Pestman staat met ruim vier punten verschil op de tweede plaats.

De strijd om de medailles, met name het brons, is echter nog volledig open. De top drie tot met negen staat binnen een bal van elkaar en ook de verschillen tussen de volgende menners zijn minimaal, zodat het morgen in de vaardigheid zeer spannend wordt.

Jaap van der Horst