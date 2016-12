Wild card voor Benjamin Aillaud in Bordeaux

Aillaud startte enkele weken geleden ook met een wild card in Genève, waar hij met zijn Lusitanospan de zesde plaats behaalde. De 40-jarige koetsier start voor het eerst in zijn carrière in Bordeaux, waar hij concurrentie krijgt van Koos de Ronde, IJsbrand Chardon, Boyd Exell, Edouard Simonet en Georg von Stein.

