Wim De Poorter nieuwe voorzitter Vlaamse commissie Mennen

De Vlaamse commissie bestaat nu, in alfabetische volgorde, uit volgende leden:

Wilfried Blockx, Pieter Coutyzer, Wim De Poorter, Jan Devaere, Frank Houben, Marc Van Der Speeten en Mark Wentein.

Julie Spaas is als personeelslid van de VLP door het dagelijks bestuur aangewezen als volwaardig commissielid met stemrecht in de commissie Mennen.

"Vernieuwing en verandering"

De nieuwe voorzitter heeft de ambitie om de Vlaamse mensport een frisse, nieuwe wind in te blazen. “Vernieuwing en verandering” zijn de belangrijkste doelstellingen voor de meninstructeur uit Aalter.

De Poorter: “Met de samenstelling van deze Vlaamse commissie wordt er een nieuwe start genomen voor de komende vier jaar waarin wij de drempel tot het deelnemen aan wedstrijden willen verlagen en de basis van de mensport willen verruimen. Er komt een nieuw format voor CAV wedstrijden met een ééndaagse formule die het mogelijk maakt om op eenvoudige wijze van het wedstrijdgevoel te proeven. Ik wil ook een vertegenwoordiger zijn van de traditie en elegantie menners, alle takken van het mennen moeten nu aan bod komen. Tevens gaan wij ons ten volle inzetten om de communicatie en de uitwisseling van informatie tussen de verschillende partners; menners, organisatoren, officials, pers en Liga’s te verbeteren. De ploeg is sterk gemotiveerd en staat open voor alle voorstellen en vragen. Op 20 februari wordt in de nieuwe kantoren van de KBRSF in Zaventem tijdens een info avond voor menners, verenigingen en organisatoren, de nieuwe Vlaamse commissie Mennen voorgesteld.”

Jan Devaere, Wim De Poorter en Mark Wentein maken ook samen met Julie Spaas deel uit van de Nationale commissie waarvoor, na het niet meer verkiesbaar stellen van Richard Papens, volgende maand een nieuw voorzitter wordt verkozen.

